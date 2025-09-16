روسيا وبيلاروس تجريان تدريبات على التخطيط لنشر صاروخ جديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرت روسيا وبيلاروس تدريبات على التخطيط لنشر صاروخ أوريشنيك "شجرة البندق" الروسي الجديد متوسط المدى خلال مناورات "زاباد 2025" واسعة النطاق، حسبما قال رئيس هيئة الأركان العامة البيلاروسية بافل مورافيكو اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا" عن مورافيكو قوله في اليوم الأخير من التدريبات العسكرية إنه تم تنفيذ جميع المهام التي تم تحديدها في "زاباد 2025".

وقال مورافيكو: "التخطيط واختبار نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية واختبار ونشر مجمع صاروخ أوريشنيك المتنقل كانت من بين الأحداث المهمة"، دون تقديم أي تفاصيل.

وتحتفظ روسيا بأسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس المجاورة، وهي حليف وثيق لها. ويضغط الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى نشر صواريخ متوسطة المدى قادرة على حمل أسلحة نووية في بلاده.