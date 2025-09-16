أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تساؤلات المواطنين بشأن عدم الشعور بالتحسن في الظروف المعيشية، رغم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على عدد من المشروعات لتحسين جودة حياة المواطن، وعلى رأسها «حياة كريمة».

وأكد استمرار الدولة في الدعم، رغم ما يثار عن إزالة الدعم عن المحروقات وبعض الخدمات الأخرى كالكهرباء.

وأشار إلى أن «أرقام الدعم ونسبتها في الموازنة العامة للدولة، مازالت الأكبر ضمن مساهمات الموازنة المصرية».

وذكر أن هناك محاولات تبذلها الحكومة لتحسين حياة المواطن، معقبًا: «مازال بالتأكيد أمامنا تحديات كثيرة ونعي الأمر، لكن الأمور تستغرق وقتًا زمنيًا، وتتطلب جهدًا حتى تتحسن بصورة جذرية، ونقول إن الدولة تحسنت فيها جودة جميع المواطنين بلا استثناء».

واستطرد: «الصين الدولة العملاقة اللي بقالها 50 سنة حتى تصل إلى ما تصل إليه، تصر على تعريف نفيها كدولة ناشئة أو نامية، وأعلنت قبل عامين تجاوز الفقر المدقع».

وشدد رئيس الوزراء على أن «بناء الدول يستغرق وقتًا ونصيبه من الجهد، لكن الأهم استمرار الجهد».