الأهلي يعلن توصله لاتفاق مبدئي مع المدرب الهولندي لانجلير

أعلن النادي الأهلي توصله إلى اتفاق مبدئي مع آرت لانجلير، المدير الفني السابق لمنتخب هولندا للشباب، من أجل تولي تدريب قطاع الناشئين، خلال الفترة القادمة.

وأوضحت قناة الأهلي عبر برنامج التريند أن إدارة النادي قد عقدت اجتماعات واتفاقات مع المدرب الهولندي، أرت لانجلير المدرب الأسبق لمنتخب هولندا تحت 21 عامًا، لتولي الإدارة الفنية لقطاع الناشئين بالأهلي.

وأشارت القناة إلى أن لانجلير أكد وصوله إلى العاصمة المصرية، القاهرة يوم 1 أكتوبر القادم، وذلك من أجل توقيع العقود بشكل رسمي مع إدارة الأهلي.

وأتمت قناة الأهلي أن التعاقد مع آرت لانجلير سيكون لموسم واحد، ينتهي في يوليو العام القادم، مع خيار التمديد لموسم آخر.