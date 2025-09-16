الأعلى للإعلام يدرس سيناريوهات التعامل مع لعبة روبلوكس للحفاظ على سلوكيات الأطفال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

الأعلى للإعلام يناقش عددا من القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الإعلامية

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، لمناقشة عدة قضايا وموضوعات هامة على الساحة الإعلامية.

واستهل خالد عبدالعزيز، الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يأتي في إطار الاجتماعات التي يعقدها المجلس؛ لمناقشة وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الإعلامية للوصول إلى توصيات بتوقيتات محددة لوضع خارطة الطريق المطلوبة.

وأضاف أن هناك ضرورة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية، والاستثمار في الأجهزة الحديثة ومنصات البث الرقمي، بعدما أصبحت السوشيال ميديا أحد روافد الإعلام بشكل مؤثر.



وقرر المجلس، استمرار مناقشة ودراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة "روبلوكس"؛ للحفاظ على سلوكيات الأطفال وحمايتهم من المخاطر الأخلاقية والسلوكية، وتعزيز السلامة الرقمية للأطفال.