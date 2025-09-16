قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن العملية في مدينة غزة «متدرجة»، نافيًا تحديد مدى زمني لها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: «ربما يستغرق الأمر أشهرًا للسيطرة على المدينة ومراكزها، وأشهرًا أخرى حتى تطهيرها».

وذكر أن الجيش سيعمل على تحقيق أهداف الحرب كاملة؛ إعادة المخطوفين، وتقويض حكم حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا مستقبليًا لإسرائيل.

وأشار إلى وجود 48 محتجزًا في غزة، مؤكدًا أن «الجيش سيحاول – قدر الإمكان - عدم المساس بحياتهم».

وأكمل: «نتخذ كل الوسائل الممكنة ووفق المعلومات الاستخبارية لفهم وضعهم، ونعمل بالتعاون مع رئيس وحدة الأسرة في مجلس الوزراء، والقوات على الأرض، نتفهم خوف العائلات ونبذل كل الجهود لضمان عدم المساس بهم».

ووصف حماية المحتجزين الإسرائيليين وإعادتهم إلى ديارهم بأنها «مهمة عليا»، مجددًا التأكيد أنه متفهم لتخوف العائلات.