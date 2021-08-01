 السيطرة على حريق نشب في مخلفات في منطقة اسطبل عنتر - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق نشب في مخلفات في منطقة اسطبل عنتر

محمد أبوعوف
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 5:46 م | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 5:46 م

سيطرت قوات الحمايةالمدنية بالقاهرة، علي حريق اندلع فى مخلفات بمنطقة اسطبل عنتر، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وفور انتقال قوات الحماية المدنية تبين أن الحريق شب في مخلفات قمامة أعلي الجبل وامتد إلى مخازن الأخشاب المجاورة له حتى طالت عددا من المنازل نتيجة اللهب المتطاير، كما تبين وصول النيران إلي أحد المعاهد الأزهرية الموجودة بالمنطقة، وتم الدفع بسيارات إطفاء إضافية لمحاولة إخماد الحريق دون خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق بمخلفات بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

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