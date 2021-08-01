الأطباء تطالب بسرعة إصدار قانون المسؤولية: لا يصح أن نُعاقَب بقانون العقوبات

عبّر الدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام لنقابة الأطباء، عن أمله في أن يكون شفي مقدمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن النقابة حصلت على وعد من قِبل مجلس النواب بمنح هذا القانون أولوية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى هذا القانون أصبح يُمثّل ضرورة مطلقة.

وتابع: "لا يمكن استمرار الوضع على ما و عليه.. مصر دولة كبيرة ولها تاريخ في الطب.. لا يصح أن يُعاقب الطبيب بقانون العقوبات، وألا يكون موجودًا لجنة تحقيق طبية للأطباء".

وأشار إلى أن العالم أجمع تجاوز هذه المرحلة، معتبرًا أنه لا يجب الاستمرار على الوضع الحالي الذي لن يكون مفيدًا لأحد.

وكانت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قد أكّدت في تصريحات سابقة لـ"الشروق"، ضرورة مناقشة قانون المسؤولية الطبية فى أقرب فرصة، خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.

وأوضحت النائبة، أن مشروع القانون الموجود موجود لدى لجنة الصحة بمجلس النواب قدمه أحد النواب فى المجلس السابق؛ لكن لم يناقش بعد، وقد يتم مناقشته أو إعداد قانون جديد خلال دور الإنعقاد المقبل.