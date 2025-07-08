فنلندا تسجل فائضا تجاريا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الفنلندية الصادرة، اليوم الثلاثاء، عودة الميزان التجاري لفنلندا إلى تحقيق فائض خلال الشهر الماضي، بعد تسجيل عجز خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مع تراجع الواردات بأسرع من تراجع الصادرات.

وذكرت الإدارة، أن الفائض التجاري يونيو الماضي بلغ 145 مليون يورو مقابل عجز قدره 30 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت صادرات فنلندا خلال الشهر الماضي بنسبة 7. 5% سنويا، في حين تراجعت الواردات بنسبة 4. 8% سنويا.

وتراجعت قيمة صادرات الخشب خلال الشهر الماضي بنسبة 22% سنويا، في حين تراجعت صادرات الآلات والمعدات الصناعية بنسبة 15% سنويا.

وزادت صادرات فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي بنسبة 1% في حين تراجعت الصادرات إلى الدول من خارج الاتحاد بنسبة 2. 14%.