قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الأيام المقبلة ستشهد مناقشة الحكومة العديد من القضايا تتعلق بالطاقة وأسعار الكهرباء، معقبا: «أتحدث بكل هدوء وموضوعية، وأتمنى من الحكومة ألا ترفع أسعار الكهرباء في الأيام المقبلة».

وأشار خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر «صدى البلد» إلى تحريك وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات، موضحا أن الزيادة شملت شريحتين؛ الأولى ارتفعت من 8 إلى 10 جنيهات، والثانية من 10 إلى 12 جنيها، بالإضافة إلى زيادة أسعار القطارات بنسبة 12.5% للرحلات الطويلة و25% للقصيرة.

ولفت إلى أن الوزارة بررت الخطوة بالارتفاع العالمي لأسعار الطاقة وقطع الغيار، معلقا: «أنا عارف الظروف الصعبة، ولكن أيضا أتمنى أننا مش كل حاجة نرفع فيها الأسعار، وإلا مش هنقدر، الناس مش هتقدر تمشي بالشكل ده بأي حال من الأحوال، الوضع هيبقى صعب للغاية».

وشدد على خطورة ما يتردد حول رفع أسعار الكهرباء على الفئات الفقيرة، قائلا: «يتردد كلام عن رفع أسعار الكهرباء على الفئات الفقيرة، هذه المسألة خطيرة جدا، لابد أن نراعي حالة الفقراء، أنا أتمنى بالفعل نراعي أحوال الفقراء، الفئات من 50 لـ 1000 جنيه، يجب أننا منزودش عليهم أي حاجة، خاصة أن الفئة ما بين 200 إلى350 جنيها، التي تمثل حوالي 85% من الشعب المصري».

وناشد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والجهات المعنية باستثناء الفئات التي تتراوح فواتيرها بين 50 إلى 1000 جنيه، قائلا: «أتمنى من الحكومة وكل الجهات المعنية ألا يتم رفع الأسعار على هذه الفئة، حتى لو هترفعوا على الفئات الأخرى، وإن كنت أتمنى أن تتوقف أسعار الكهرباء عند هذا الحد؛ لأن الوضع صعب».