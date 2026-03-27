عمرو أديب: نحن في مصر لا نفضل إيران الغاشمة ونقف مع دول الخليج

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الغالبية في مصر تقف مع دول الخليج ضد العدوان الإيراني.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «نحن في مصر لا نفضل إيران الغاشمة ولا نتعاطف مع إيران التي تضرب إخواتنا في الخليج ونحن حكومة وشعبا غير سعداء بما يقوم به الإيرانيون في دول الخليج».

وأوضح أنه توجد قلة أقل من القليل، وهم على السوشيال الميديا أو مثقف لديه مبدأ وهمي وهو عدو عدو صديقي، ممن لهم رأي آخر، لكنه جدد التأكيد على أن مصر قيادة وشعبًا لا تقف مع إيران.

وتابع: «هل إنتو بتشوفوا رئيس وزراء مصر كل يوم في طهران وعلاقتنا مع إيران جميلة يعني.. مصر لا يوجد بها شيعة.. مصر لا يوجد بها مطعم إيراني.. مصر تقف مع الخليج وأمنه واستقراره».

ونوه بأن أحد حكماء الخليج قال إن مصر 120 مليون نسمة، وإذا كان بها خمسة أو ستة ملايين شخص فلا مشكلة في ذلك، متابعًا: «أنا أكره إسرائيل وأكره إيران وأقف مع الخليج.. إيه المشكلة لما نجمع الثلاثة مواقف في آن واحد».

وشدد على أن غالبية المصريين ضد إيران ويقفون مع الخليج ويتألمون لما يحدث في الدول الخليجية، معقبا: «الإيراني والإسرائيلي يضربوا بعض.. الظالمين يخصلوا بعضهم ببعضهم لكن إحنا لا علاقة لنا بهم».

ونوه بأنه في أحلك الظروف يكون حب المصريين لأهل الخليج موجودا، وأن العلاقات دائمًا ما تكون موجودة وقوية، مشددا على أن المصريين آمنون ومرحب بهم في الخليج وكذلك أبناء الخليج آمنون ومرحب بهم في مصر.