عمرو أديب: دول الخليج قادرة بمفردها على التصدي للعدوان الإيراني



قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر وباكستان وتركيا منفذ لتبادل الرسائل بين طرفي الحرب الراهنة التي وصفها بالغبية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل عاجزتان عن التراجع عن هذه الحرب، بعدما ظنتا أنه باغتيال المرشد الإيراني سيتوافد الناس إلى الشوارع وتعم الفوضى ولكن الأمر ليس كذلك.

وأشار إلى أن مصر مستعد يتم تقديم أي شيء يُطلب منها لدعم دول الخليج، وهو ما صرح به الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن أمن مصر من أمن الخليج والعكس أيضًا صحيح، موضحًا أن تصدي دول الخليج للاعتداءات الإيرانية يبعث على الفخر بأن هذه الدول بنت سد منيعا وقادرة بمفردها على القيام بهذا الأمر، رغم أن الأمر كان من الممكن أن يثير شكوكًا في السابق لدى البعض.

وأوضح أن شعوب دول الخليج مرابطة على أراضيها، وتقدم رسالة بأن الحياة تسير على طبيعتها رغم ما تتعرض له من اعتداءات، مؤكدا أن هذه الدول نجحت في التصدي لاختبار صلابة قوي تعرضت له، وستصمد أكثر في الفترة المقبلة.

وأكد أن أي دولة خليجية قادرة على استيعاب ما يحدث وعلى بناء اقتصادها بأيديها وشبابها، بما يجسد قوة هذه الأوطان، وأكد دعم هذا المسار بشكل كامل.

واستكمل: «نزول صواريخ إيران على إسرائيل حاجة جميلة لكن لا تغفر العدوان على دول الخليج.. إسرائيل وإيران يولعوا همّ الاتنين لكن إخواتنا في الخليج لأ.. وإحنا معاهم برقابنا».

وشدد على أن مصر تقف مع عمقها الخليجي، وقال إن هذه العلاقة من البديهيات لكن هذا الواقع تعرض للاهتزاز بشكل عنيف في الفترة الماضية.

وأكد أن مصر صادقة في دعمها لدول الخليج ضد «السفالة والغطرسة الإيرانية»، وأوضح أنَّ مصر لا يمكن أبدًا أن تقف مع هذا «الغباء الإيراني ضد دول الخليج».