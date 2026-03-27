سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 4.5 بالمئة، عند إغلاق مداولات الجمعة، وسط اضطرابات تشهدها أسواق الخام أشعلتها الحرب على إيران.

وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 112.57 دولارا للبرميل مرتفعة بنحو 4.5 بالمئة، في حين سجلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" 99 دولارا، مسجلة ارتفاعا 5.5 بالمئة.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم، وسط إجراءات حكومية متسارعة بالعديد من الدول للحد من تداعياتها على الاقتصاد والأفراد.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسؤولون بارزون، على رأسهم المرشد علي خامنئي، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، إلا أن بعض الهجمات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه فورا.