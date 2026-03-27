عمرو أديب: المصري عمره ما كان إيراني ولا عمره كان ضد الخليج

قال الإعلامي عمرو أديب، إن عمق مصر هو الخليج ولم تكن أبدًا إيران، معقبا: «المصري عمره ما كان إيراني ولا عمره كان ضد الخليج».

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى جولة خليجية والتقى عدد من القادة في هذه الدول، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة.

وأوضح أنه لا يمكن أن يشعر مواطن مصري بالسعادة بسبب الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، معبرًا عن فخره كمصري بصلابة القوة الخليجية.

وشدد على أن هذه الدول تمتلك قوة عسكرية تستحق الفخر، وتم بناؤها في وقت كانت هذه الدول تبني نفسها اقتصاديًّا، مؤكدا أن دول الخليج خاضت اختبار صلابة وحققت علامة نجاح كاملة.

وأكد أن الغالبية في مصر بما في ذلك على منصات التواصل الاجتماعي والإعلام المصري سواء الرسمي أو غير الرسمي يقف مع الخليج ولا يقف مع إيران، موضحًا أن أمن مصر من أمن الخليج.

ونوه إلى أن الخليج تجاه مصر تجلى بعد حرب 1973 وبعد عام 2013، محذرًا من محاولات للإيقاع بين مصر ودول الخليج في هذه الفترة.

وأفاد بأن مصر تتضرر كثيرًا من الحرب القائمة حتى وإن لم تتعرض لاعتداءات إيرانية، موضحًا أنّ إيران لم تقف بجانب مصر بخلاف موقف دول الخليج الداعم للقاهرة.