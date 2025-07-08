تباين أداء الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات

تباين أداء الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تترقب فيه أسواق المال المهلة الجديدة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل فرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وارتفعت التعاملات الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1% في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2%.

وتراجعت الأسواق أمس بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من اليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى رسوم جمركية جديدة على اثنتي عشرة دولة أخرى، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.8% أمس، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ يونيو، لكنه لا يزال قريبًا من مستويات قياسية.

وكان أداء مؤشري داو جونز وناسداك متقاربًا، لكن يبدو أن التقلبات الحادة الناجمة عن الرسوم الجمركية في الربيع قد هدأت.

ونشر ترامب، على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" رسائل موجهة إلى قادة الدول المختلفة، محذرا هذه الدول من الرد بزيادة الرسوم على المنتجات الأمريكية وإلا ستزيد إدارة ترامب الرسوم الجمركية أكثر.