 إيران تنفي استخدام إسرائيل اليورانيوم المنضب في عدوانها الأخير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تنفي استخدام إسرائيل اليورانيوم المنضب في عدوانها الأخير

وكالات
نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 5:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 5:30 م

نفى مركز نظام الأمن النووي الإيراني، الثلاثاء، مزاعم استخدام إسرائيل "اليورانيوم المنضب" في عدوانها على البلاد الذي استمر 12 يوما.

وقال في بيان: "زعمت أنباء منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات العدو (إسرائيل) استخدمت ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب في هجماتها على إيران"، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف المركز: "لم تكشف التحقيقات حتى الآن عن أي دليل على استخدام اليورانيوم المنضب في تلك الهجمات".

يذكر أن وكالة أنباء فارس نشرت تقريرا في 27 يونيو الماضي، تضمن مزاعم عن استخدام قنابل اليورانيوم المنضب في الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة بمختلف المدن الإسرائيلية.

وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران النووية وادعت أنها "أنهتها"، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

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