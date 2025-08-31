قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأحد، ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أنها أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بما يتراوح بين درجتين إلى 3.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على زيادة فترات سطوع الشمس، متوقعة أن تسجل العظمى على القاهرة 37 درجة.

وأشارت إلى أن المحسوسة تصل إلى 40 درجة؛ بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، لتسود أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على أغلب المحافظات الداخلية، وحارة رطبة بمحافظات السواحل الشمالية.

وذكرت أن مناطق جنوب البلاد تشهد لليوم الثالث على التوالي فرص سقوط أمطار تتراوح ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، والرعدية أحيانًا، منوهة أنها قد تصل إلى حد السيول على مناطق من محافظة الوادي الجديد وجنوب غرب البلاد.

ونوهت أن السحب الرعدية مصحوبة بنشاط رياح يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة ببعض المناطق الحدودية، مؤكدة أن الأتربة والأمطار لن تتقدم إلى محافظات الشمال.

وأكدت اعتدال الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط، ناصحة المصطافين باتباع تعليمات المسئولين عن الشواطئ في تلك المناطق، والمتابعة اليومية للنشرات الجوية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.