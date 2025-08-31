قال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعميق عدوانه البري والجوي على مدينة غزة، مركّزًا هجماته على الأحياء الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية من المدينة، التي تحتضن أكثر من مليون فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانية قاسية.

وأكد أبو كويك، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الغارات لم تتوقف منذ فجر اليوم، مشيرًا إلى سقوط 18 شهيدًا صباحًا فقط، بينهم نحو 12 شهيدًا قرب مراكز المساعدات الأمريكية، حيث تم توثيق سقوط 9 شهداء في منطقة مركز توزيع المساعدات الإنسانية في نتساريم، بالإضافة إلى 3 آخرين في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح.

وأضاف المراسل أن حصيلة الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت نحو 100 شهيد فلسطيني، وهو رقم يعكس تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن أكثر من ثلثي الضحايا من شمال القطاع ومدينة غزة تحديدًا.

وأوضح أن هذا التصعيد يشير إلى تركيز الاحتلال على استهداف المناطق المأهولة بالمدنيين شمال القطاع، في وقت يعاني فيه السكان من انعدام الأمن الغذائي، وشح المياه، وانهيار البنية التحتية الصحية والإنسانية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مخلفّا عشرات الشهداء والجرحى، عدا عن تكثيف تفجير المنازل عبر «روبوتات» مفخخة في حيي الزيتون والصبرة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، بانتشال شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في محيط أبراج المقوسي شمال مدينة غزة.

واستشهد مواطنان في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة دبور في منطقة أبو اسكندر شرق حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وفجرّت قوات الاحتلال 4 روبوتات مفخخة تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الذي يتعرض وحي الصبرة إلى تفجيرات متواصلة، في مسعى لإجبار المواطنين على النزوح نحو الجنوب.

ووسط القطاع، استشهد المواطن يوسف طلعت شاهين في قصف الاحتلال منطقة البركة في دير البلح.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، من منتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة رفح.

وفي هذه الأثناء، تواصل قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحي صوب منتظري المساعدات قرب محور نتساريم، الذي تحول إلى مصيدة «للموت الجماعي» بحق المجوعين.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال وسط قطاع غزة.

وأصيب مواطن بجروح خطيرة جرّاء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في منطقة أصداء بمواصي خان يونس.

ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، إضافة إلى عدد من المفقودين، إثر استهداف الاحتلال يوم أمس، منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة وسط القطاع.

ويوم أمس، استشهد أكثر من 80 شخصا بينهم أكثر من 45 في مدينة غزة بنيران الاحتلال.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 63371 شهيدا و159835 إصابة، بينهم 2218 شهيدا وأكثر من 16434 من منتظري المساعدات.