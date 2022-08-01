وزير خارجية أوكرانيا: استئناف تصدير الحبوب انفراجة للعالم

أكد وزير الخارجية الأوكراني ديميترى كوليبا، أن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية للمرة الأولي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي يشكل "إنفراجة للعالم".

وقال كوليبا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، إنه "يوم انفراجة بالنسبة للعالم، وخاصة بالنسبة لأصدقاء كييف في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا".

وأضاف: "طالما كانت أوكرانيا شريكا يمكن الاعتماد عليه.. وستبقى كذلك إذا احترمت روسيا التزاماتها في الاتفاق".

وفي السياق، رحبت السفارة الأمريكية في كييف، في تغريدة على تويتر وفقا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية، بمغادرة السفينة الأولى التي تحمل شحنة حبوب أوكرانية، مؤكدة أن العالم سيراقب تنفيذ اتفاقية الإفراج عن الحبوب الأوكرانية المحاصرة.

وقدمت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك الشكر لكل من ساهم في التوصل لاتفاق استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.

وكانت أول سفينة محملة بالحبوب قد غادرت ميناء "أوديسا" الأوكراني في وقت سابق اليوم بعد توقف حركة تصدير الحبوب من أوكرانيا منذ شهور، وذلك حيث كانت أوكرانيا وروسيا قد وقعتا اتفاقات منفصلة مع تركيا والأمم المتحدة لفتح الباب أمام كييف لتصدير 22 مليون طن من الحبوب وغيرها من البضائع الزراعية العالقة في البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية.