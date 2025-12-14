3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

استُشهد ثلاثة لبنانيين وأُصيب آخر، الأحد، في غارات جوية إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة جنوبيّ البلاد.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، استُشهد شخصان في غارتين منفصلتين؛ الأولى استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل، وأسفرت عن استشهاد أحد الأشخاص وإصابة آخر، فيما طالت الغارة الثانية سيارة بين بلدتي صفد البطيخ وبرعشيت، وأدت إلى استشهاد شخص آخر.

وفي تطور لاحق، استُشهد عضو مجلس بلدي في بلدة جويا قضاء صور، جراء غارة إسرائيلية استهدفت البلدة، لترتفع حصيلة الشهداء خلال اليوم إلى ثلاثة، بحسب المعطيات المتوفرة.

وفي سياق متصل، ألقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم، قنابل على حفّارتين في بلدة شبعا جنوبيّ لبنان، فيما استهدف موقع الاحتلال في الرمثا، مزرعة بسطرة برشقات رشاشة.

وأفادت مصادر محلية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل متفجرة على منزل في الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، جنوبي لبنان.

كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مزرعة شانوح ووادي الياس في أطراف بلدة حلتا التابعة لبلدية كفرشوبا في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

ويأتي ذلك في وقت كثّفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، طوال الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح، من تحليق طيرانها الاستطلاعي فوق منطقة صور، ولا سيّما فوق بلدة يانوح، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشارت الوكالة إلى أن قوة من الجيش اللبناني لا تزال متمركزة في محيط المنزل الذي كان قد تعرّض لتهديد إسرائيلي يوم أمس، في حين أقامت القوى الأمنية نقاط تفتيش عند مداخل البلدة.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أفادت الوكالة بأن الطيران الإسرائيلي المُسيّر يحلّق على علو منخفض جدًا فوق قرى الزهراني، في إطار تحركات جوية مكثفة تشهدها مناطق عدة في الجنوب.



