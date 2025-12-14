 زيلينسكي يلوح بالتخلي عن الناتو مقابل ضمانات أمنية ويرفض التنازل لروسيا - بوابة الشروق
الأحد 14 ديسمبر 2025 6:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي يلوح بالتخلي عن الناتو مقابل ضمانات أمنية ويرفض التنازل لروسيا

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
برلين - أسوشيتد برس
نشر في: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 5:52 م | آخر تحديث: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 5:52 م

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، استعداده للتخلي عن سعي بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل الحصول على ضمانات أمنية غربية، لكنه في المقابل رفض الضغوط الأمريكية للتنازل عن أراض لصالح روسيا، لدى وصوله إلى برلين لإجراء محادثات مع مبعوثين أمريكيين حول إنهاء الحرب.

ووصل زيلينسكي، إلى مقر المستشارية قبل المحادثات المرتقبة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، في إطار سلسلة اجتماعات تعقد في برلين بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين وأوروبيين.

وردا على أسئلة الصحفيين عبر مقاطع صوتية نشرت في مجموعة على تطبيق "واتساب" قبل بدء المحادثات، قال زيلينسكي، إنه بما أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية رفضت مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، فإن كييف تتوقع من الغرب تقديم مجموعة من الضمانات شبيهة بتلك الممنوحة لدول الحلف.

وأضاف: "هذه الضمانات الأمنية تمثل فرصة لمنع موجة جديدة من العدوان الروسي. وهذا بحد ذاته تنازل من جانبنا".

وشدد زيلينسكي، على أن أي ضمانات أمنية يجب أن تكون ملزمة قانونيا ومدعومة من الكونجرس الأمريكي، مشيرا إلى أنه ينتظر إحاطة من فريقه عقب اجتماع بين مسئولين عسكريين أوكرانيين وأميركيين في شتوتجارت بألمانيا.

كما قال إنه سيلتقي على نحو منفصل بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وربما مع قادة أوروبيين آخرين في وقت لاحق من المساء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك