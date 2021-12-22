وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى نيويورك لحضور مؤتمر عن الأسلحة النووية

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تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين إلى نيويورك لحضور مؤتمر للأمم المتحدة لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وتشكل المعاهدة التي مضى عليها أكثر من 50 عاما - والتي انضمت إليها 191 دولة - الأساس لنزع السلاح النووي في جميع أنحاء العالم.

وتنص المعاهدة على أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة هي وحدها التي يمكنها امتلاك أسلحة نووية. والدول الأربع الأخرى المشتبه في كونها نووية -الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية - إما لم تنضم إلى المعاهدة أو انسحبت منها.

ويعتبر المؤتمر بالنسبة لبيربوك بداية رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وتعتزم الوزيرة لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في نيويورك.

وتلقي بيربوك غدا الثلاثاء خطابا في نيويورك حول العلاقات عبر الأطلسي وتنظم مع نظيرتها السويدية آن ليندي اجتماعا لما يسمى مبادرة ستوكهولم التي تهدف إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي.

وتتوجه بيربوك بعد ذلك إلى كندا في أول زيارة رسمية لها للبلاد.