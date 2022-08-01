الكرملين يؤكد دعم روسيا لصربيا

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن مطالب كوسوفو بحصول جميع مواطني صربيا على وثيقة إضافية على الحدود لمنحهم الإذن بالدخول ليس لها أساس، مؤكدا دعم روسيا لصربيا.

وأضاف بيسكوف -خلال الإفادة الصحفية له حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"- "إنه على الرغم من النجاح في تجنب تفاقم الصراع وتأجيله لشهر واحد، إلا أنه من الضروري التحلي بالحذر"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة احترام جميع حقوق الصرب.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن انضمام صربيا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي ـ تحالف عسكري أوراسي يضم بعض دول الفضاء السوفيتي السابق وهي: روسيا وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروس وطاجيكستان وقرغيزستان ـ لم تكن على جدول الأعمال.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أعرب في، وقت سابق اليوم، عن شكره لوزارة الخارجية الروسية على دعمها لبلجراد خلال الأزمة الأخيرة حول شمال كوسوفو، حيث طالبت روسيا في وقت سابق سلطات كوسوفو وواشنطن والاتحاد الأوروبي بوقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب في الإقليم الانفصالي، حيث قررت الحكومة في كوسوفو أنه اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري يتعين على جميع مواطني صربيا الحصول على وثيقة إضافية على الحدود لمنحهم الإذن بالدخول.