بلينكن: نواصل استهداف صادرات إيران البترولية حتى تعود للاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن فرضت، اليوم الإثنين، عقوبات على كيانات إيرانية تتاجر في البترول والبتروكيماويات.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الإثنين: «سنواصل استخدام سلطاتنا لاستهداف صادرات إيران من هذه المنتجات، حتى تصبح طهران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بالاتفاق النووي».

وفي وقت سابق، أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 6 كيانات مرتبطة بإيران.

وفي 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، وأعاد فرض العقوبات الأميركية على طهران، مما دفعها إلى انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.

وكان الاتفاق، المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة، يهدف إلى جعل الحصول على المواد الانشطارية لتصنيع قنبلة نووية أمرا صعبا بالنسبة لإيران، التي طالما نفت هذا الطموح، قائلة إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.