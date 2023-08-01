وفد من الجامعة العربية يزور الصين لتعزيز التعاون فى المجال الثقافي

يقوم وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بزيارة إلى الصين أوائل الشهر الجاري.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بأن الهدف من الزيارة هو بحث سبل تعزيز التعاون العربي الصيني وفتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي العربي الصيني، والعمل على تقديم المجتمعين العربي والصيني بالصورة التي تتناسب مع حضارتهما العريقة التي تمتد بجذورها في أعماق التاريخ.

وسيتم خلال زيارة وفد الأمانة العامة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية بشأن تعميق آلية التعاون العربي الصيني في مجال الثقافة.

وأشارت أبو غزالة إلى أن مذكرة التفاهم تأتي تنفيذاً لإعلان تشنجدو الصادر عن الدورة الرابعة لاجتماع وزراء الثقافة الصيني – العربي، الذي عقد في 25 أكتوبر 2018 بالصين، بمشاركة وزراء الثقافة بالدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية ووزير الثقافة الصيني.

كما لفتت إلى مشاركة الأمانة العامة في افتتاح مركز الدراسات الصيني العربي الثقافي السياحي والذي سيشكل جسراً من جسور التبادل الثقافي بين المجتمعين العربي والصيني، ومركزاً ثقافياً فعالاً في عملية دعم مضمون الحوار الثقافي العربي الصيني بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.