الضوابط الصينية على تصدير المعادن النادرة تهدد بتعطيل الصناعات اليابانية

دخلت ضوابط التصدير التي تفرضها الصين على المعادن النادرة، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الصناعية الرئيسية، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الثلاثاء.

وتقوم شركات يابانية، باستيراد الكثير من هذه المعادن، التي تشمل الجاليوم والجرمانيوم، حيث يتم استخدامها في مواد من أشباه الموصلات.

وتنتج الصين، 90% من الجاليوم في العالم، كما أنها لديها ما يقرب من 40% من احتياطيات الجرمانيوم العالمية.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إلى أنه بموجب الضوابط الجديدة، سيُطلب من مصدري المواد المتعلقة بالجاليوم والجرمانيوم تقديم طلب إلى السلطات، وتحديد المستخدمين النهائيين والطريقة التي سيتم استخدام المواد من خلالها.

ويجب فحص الطلب والموافقة عليه قبل أن يتمكن المصدر من شحن المنتجات، وسيواجه المخالفون التعرض للعقوبة.

ومن جانبها، تقول الحكومة الصينية، إن الخطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح.