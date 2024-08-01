الحوثي: استهداف هنية تصعيد جاء بعد عودة نتنياهو من الولايات المتحدة

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قال زعيم جماعة الحوثييين في اليمن، عبد الملك الحوثي: "إن جريمة استهداف إسماعيل هنية أتت في إطار تصعيد واضح بعد عودة نتنياهو من الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "الاغتيال يعد انتهاكا سافرا وواضحا لكل الأعراف والحرمات".

وأضاف الحوثي، خلال كلمة في مؤتمر صحفي، أن "استهداف الاحتلال لقادة المقاومة لم يكسر إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني".

وأكد زعيم الحوثيين أنه "مهما كان مستوى الإجرام الإسرائيلي وشريكه الأمريكي لن يوهن من عزم المجاهدين"، ذاكرا أنه "مع زيادة جرائم العدو الإسرائيلي يزداد اقترابه من الزوال"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وشدد على أن "إجرام العدو الإسرائيلي يقابله ازدياد في جبهات الجهاد"، وأن "جريمة العدوان على الضاحية الجنوبية واستهداف فؤاد شكر كانت عدوانا واضحا وتصعيدا خطيرا".

وتابع: "موقف محور القدس والجهاد والمقاومة واضح ولا بد من الرد عسكريا على التصعيد الإسرائيلي".