أفغانستان تتهم باكستان بشن هجمات عبر الحدود وقصف مناطق مدنية وقتل 3 أشخاص

اتهمت أفغانستان، باكستان اليوم الاثنين بتنفيذ هجمات عبر الحدود داخل أراضيها، وقصف مناطق مدنية ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين، مع استمرار تصاعد حدة التوتر بين الجارتين على الرغم من محادثات السلام الأخيرة.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية حمد الله فترات على موقع "إكس" إن الهجمات الباكستانية دمرت مدرستين ومسجدين ومركزا صحيا في إقليم كونار شرق أفغانستان.

ولم يصدر تعليق فوري من باكستان على هذا الاتهام. ورفضت إسلام آباد مرارا اتهامات سابقة بضرب مناطق مدنية في أفغانستان.

وتخوض باكستان وأفغانستان قتالا دمويا أسفر عن مقتل مئات الأشخاص منذ أواخر فبراير الماضي، عندما شنت أفغانستان هجوما عبر الحدود على باكستان ردا على غارات جوية باكستانية داخل أفغانستان.

وتتهم باكستان جارتها أفغانستان بإيواء المسلحين الذين ينفذون هجمات دموية داخل باكستان، وخاصة حركة طالبان الباكستانية، المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان.

يذكر أن الجماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية، ولكنها متحالفة مع الحركة التي تحكم أفغانستان الآن منذ أن استولت على السلطة في البلاد عام 2021 بعد الانسحاب الفوضوي للقوات التي تقودها الولايات المتحدة. وتنفي كابول هذه التهمة.