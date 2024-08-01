أكسيوس: أمريكا تتوقع هجوما إيرانيا على إسرائيل خلال أيام

قال ثلاثة مسئولين أمريكيين لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل خلال أيام، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، وهي تستعد لاعتراض هذا الهجوم.

وتوقع المسئولون أن يكون أي انتقام إيراني بنفس طريقة هجوم 13 أبريل على إسرائيل، ولكن ربما يكون أوسع نطاقاً، وقد يشمل أيضاً مشاركة "حزب الله" اللبناني.

وذكر "أكسيوس" أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أنه قد يكون صعباً حشد نفس التحالف الدولي والإقليمي، عند اعتراض هجوم إيران السابق في 13 أبريل، لأن اغتيال هنية يأتي في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أثارت مشاعر معادية لإسرائيل في جميع أنحاء المنطقة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بأن إسرائيل أبلغت لبنان وإيران عبر قنوات دبلوماسية أنها مستعدة لحرب شاملة.