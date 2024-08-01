الخطوط الجوية الكويتية: من المتوقع تقليل الرحلات المتجهة إلى بيروت أو إلغاء بعضها

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قالت الخطوط الجوية الكويتية، إنه «من المتوقع تقليل الرحلات المتجهة إلى بيروت أو إلغاء بعضها، نظرًا للوضع الراهن».

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن الأمر يأتي في إطار تنسيقها المستمر مع جهات الدولة ممثلة بوزارة الخارجية الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني، حول الأوضاع الراهنة في جمهورية لبنان.

وأشارت إلى حرصها على «الإعلان عن أي مستجدات بهذا الخصوص»، متوجهة بالشكر إلى الجميع على حسن تفهمهم وتعاونهم.

إعلان بخصوص رحلات بيروت pic.twitter.com/50d5vsOkFW — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) August 1, 2024

وأمس الأربعاء، أعلنت شركتا «إير فرانس» و«ترانسافيا فرانس» تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى السبت المقبل؛ بسبب الوضع الأمني.

وقالتا إن عودة الرحلات تعتمد على تقييم الوضع الأمني.

وكانت شركة «لوفتهانزا» أعلنت قبل أيام تعليق الرحلات إلى بيروت حتى الخامس من أغسطس الجاري.

كذلك، أعلن طيران الإمارات أنه لن يسمح بسفر العملاء المارين عبر دبي والمتجهين إلى بيروت في 1 و2 أغسطس.

أما الأردن، فأعلن استئناف الرحلات إلى بيروت اعتبارا من اليوم الخميس.