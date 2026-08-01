منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من التصعيد في الأراضي المحتلة

حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، من التصعيد الخطير للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء استمرار "سياسات التوسع الاستيطاني"، و"تصاعد إرهاب المستوطنين"، بدعم وحماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأكدت اللجنة خلال اجتماع عقدته، السبت، برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً وفاعلاً ضد تصاعد الاستيطان في الأرض الفلسطينية باعتباره "مخالفاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت على عدم شرعيته، وخاصة القرار رقم 2334، مع ضرورة إجبار دولة الاحتلال على وقف جرائم المستعمرين وإرهابهم الأعمى"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لوقف سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.

وشددت على حق الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات بالدفاع عن نفسه وممتلكاته من خلال المقاومة الشعبية السلمية، وداعية إلى توفير سبل الدعم، والتمكين لتعزيز صمود المواطنين في أرضهم.

اتفاق غزة

ورحبت اللجنة التنفيذية بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية، بما يضمن الوقف الدائم للحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وعبرت اللجنة عن تقديرها العميق للجهود الحثيثة، التي بذلتها الأطراف والشركاء الدوليون والإقليميون، وفي مقدمتهم مصر، وقطر، وتركيا، والولايات المتحدة، والسعودية، مثمنة الدعم الإنساني والإغاثي السخي من الدول الشقيقة والصديقة كافة، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.