البحرين: ندين تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المنشآت المدنية والحيوية بالكويت

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أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت.

وقالت في بيان، إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها، وتهديد مباشر لسلامة المدنيين والمقيمين على أراضيها، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وأشادت الوزارة بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت اليوم لعدد من الطائرات المسيرة المعادية ودمرتها.

وجددت المملكة، جددة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات رادعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وشددت على «ضرورة الوقف الفوري والشامل للاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي تنفذها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة، ووقف تهديداتها لحركة الملاحة البحرية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».