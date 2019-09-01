قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «سنحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطورات الأحداث»، موضحًا أنه لا يوجد إصابات في الجانبي الإسرائيلي جراء هجوم حزب الله، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأحد.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عن استهداف موقع له بأكثر من ضربة مصدرها الأراضي اللبنانية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن مساء الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، وقتل وجرح عسكريين إسرائيليين.