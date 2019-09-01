 عاجل.. نتنياهو: سنحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطورات الأحداث - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عاجل.. نتنياهو: سنحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطورات الأحداث

دينا النجار
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 6:12 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 6:12 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «سنحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطورات الأحداث»، موضحًا أنه لا يوجد إصابات في الجانبي الإسرائيلي جراء هجوم حزب الله، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأحد.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عن استهداف موقع له بأكثر من ضربة مصدرها الأراضي اللبنانية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن مساء الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، وقتل وجرح عسكريين إسرائيليين.

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