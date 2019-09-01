استطلاع: زيادة تأييد الألمان مجددا لاتحاد ميركل المسيحي

كشف استطلاع حديث، عن زيادة نسبة تأييد المواطنين الألمان للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم.

وجاء في استطلاع "زونتاجس ترند" (اتجاه الأحد) الذي يجريه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، والذي نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، أن نسبة تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، قد زادت إلى 29% حاليا.

وفي المقابل، فقد حزب الخضر نقطة مئوية من تأييد المواطنين، وتراجع إلى 22%. وظل الحزب الاشتراكي، الشريك بالائتلاف الحاكم، عند نسبة 15%، وكذلك "حزب البديل من أجل ألمانيا" (إيه إف دي) اليميني المعارض عند نسبة 14%.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي يشكلان الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وفقد كل من حزب اليسار المعارض والحزب الديمقراطي الحر نقطة مئوية من تأييد المواطنين لهما، وانخفضت نسبت التأييد لكل منهما إلى 7%، بحسب الاستطلاع.

يشار إلى أن الاستطلاع شمل 1434 شخصا على مستوى ألمانيا وتم إجراؤه على مدار يومي 22 و23 أغسطس الماضي.

وزاد تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي أيضا في استطلاع معهد "فورزا" لقياس مؤشرات الرأي الذي تم نشر نتائجه أمس السبت، ولكنها ظلت عند 27% فقط.