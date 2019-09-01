صحيفة إسرائيلية: قطر قررت تقليص دعمها لوقود غزة إلى النصف

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم، أن قطر قررت بشكل مفاجئ تخفيض دعمها المالى لوقود قطاع غزة إلى النصف.

وأفادت الصحيفة بأن السفير القطرى محمد العمادى أبلغ إسرائيل بالقرار نهاية الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك فستواصل إسرائيل إدخال الوقود بكامل الكمية التى دفعت ثمنها قطر حتى الآن.

فى حين نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن جهات دولية تدير مفاوضات مع قطر منذ أمس الأول، لثنيها عن تنفيذ قرارها، فى حين تم رصد انطلاق طائرة رجال أعمال من إسرائيل باتجاه قطر خلال الليلة الماضية، وعادت من هناك قبيل الساعة السادسة من صباح أمس.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح السبب الكامن خلف القرار القطرى المفاجئ، موضحة أنه سيؤثر على تعاطى حركة «حماس» الفلسطينية مع جهود التسوية، على الرغم من الرغبة الإسرائيلية فى إدخال كامل كمية الوقود للقطاع.

فى حين عقب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية فى مناطق السلطة الفلسطينية، قائلا إن الأمر قيد البحث لدى الجهات المختصة ومع الحكومة القطرية.

وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، ذكرت صباح أمس، أن «إسرائيل» استأنفت تزويد قطاع غزة بكامل كمية الوقود اللازمة لتشغيل محطة الكهرباء.

وقررت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضى تقليص كميات الوقود المورد عبر معبر كرم أبو سالم التجارى إلى محطة التوليد إلى النصف وحتى إشعار أخر، بحجة الرد على إطلاق صواريخ من غزة على مستوطنة «سديروت».