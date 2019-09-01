سوريا: إصابة 6 مدنيين إثر انفجار لغم بريف درعا

أصيب 6 مدنيين بجروح إثر انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية بين بلدتي "تسيل" و"عدوان" بريف درعا الشمالي الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الأحد، أن 6 مدنيين من عائلة واحدة (الأم والأولاد) أصيبوا بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بجرار زراعي في الأراضي الممتدة بين بلدتي تسيل وعدوان شمال غرب درعا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى درعا لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية عمدت قبل اندحارها من عموم محافظة درعا إلى زرع عبوات ناسفة وألغام في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية بهدف بث الرعب في نفوس المهجّرين ومنعهم من العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.