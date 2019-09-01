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رئيس جامعة سوهاج يعلن زراعة شتلات خضر مقاومة لملوحة التربة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 8:22 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 8:22 م

أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز، اليوم الأحد، عن زراعة شتلات من الخضر بوحدة إنتاج الخضر المطعومة في مزرعة الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل لأول مرة، موضحا أن هذه الشتلات مقاومة لملوحة وفطريات التربة وأمراض النبات مثل (النيماتودا)، وفطريات التربة والتغلب على مشاكلها من ناحية نقص العناصر وعدم وجود مادة عضوية في الأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح.

جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل في مزرعتي الانتاج الحيواني والنباتي بمقر الجامعة الجديدة، حيث تفقد مزرعة الإنتاج الحيواني التي تضم 93 رأس ماشية (أبقار وجاموس)، واطمأن على سلامة سلالات المواشي الموجودة ورصيد الأعلاف الخاص بها، كما تابع سير عمل وحدات الأعلاف الخضراء ومحصول النخيل في المزرعة النباتية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن وحدة إنتاج صوبة شتلات الخضر المطعومة مقامة على مساحة 360 مترا مربعا وهي منحة من مشروع "حياة" التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة (اليونيدو) وتتكون من هيكل وخلايا ورقية للتبريد وشفاطات ولوحة كهربائية إلكترونية للقيام بعملية التبريد.

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