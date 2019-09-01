حزب نداء تونس يؤكد دعمه لترشيح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية

أعلن حزب حركة نداء تونس اليوم الأحد، تأكيد موقفه الرسمي من دعم المرشح الرئاسي المستقل عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع في الحكومة الحالية.

وأعلن الحزب عن تأكيد موقفه الرسمي في اجتماع شعبي بمدينة صفاقس عشية انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية غدًا الاثنين، وردًا على تصريح رئيس مكتبه السياسي بإمكانية دعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدل الزبيدي.

وقال القيادي في الحزب والنائب في البرلمان المنجي الحرباوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن "الموقف الرسمي للحزب ما يزال وراء دعم عبد الكريم الزبيدي وأي تصريح آخر لا يلزم الحزب".

وتابع الحرباوي: "نعتبر كل تصريح مخالف لدعم الزبيدي هو من قبيل التشويش والمؤامرات".

كان رئيس المكتب السياسي لحزب "نداء تونس" والوزير المكلف بالتونسيين بالخارج، رضوان عيارة صرح في وقت سابق بأن ن رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو المرشح الطبيعي للحزب باعتباره ابن النداء بينما لا علاقة للزبيدي بالحزب كما أنه لم يزر مقر النداء.

ورد الحزب بإصدار قرار بتجميد عضوية عيارة واصفًا دعوته لدعم الشاهد بالانقلاب على الموقف الرسمي لنداء تونس.

ويوسف الشاهد، قيادي سابق في حزب حركة نداء تونس وكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قد كلفه بتشكيل حكومة وحدة وطنية في 2016، لكن نداء تونس أعلن لاحقا عن تجميد عضويته بسبب خلافاته مع السبسي.

والشاهد مرشح للرئاسة عن حزبه الجديد "حركة تحيا تونس" لكنه يقدم نفسه مرشحا لكل القوى التقدمية والوسطية في البلاد.

ويحظى الزبيدي الوزير المقرب من الرئيس الراحل بدعم صريح من حزبي آفاق تونس ونداء تونس وشخصيات سياسية مستقلة ومنظمات، لكنه يقدم نفسه كمرشح مستقل.

وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 15 سبتمبر وتأتي بعد وفاة السبسي في 25 يوليو الماضي، وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية 26 مرشحًا.