بدء الانتخابات المحلية في ولايتين ألمانيتين وسط مخاوف من صعود اليميني المتطرف

انطلقت صباح اليوم الأحد انتخابات البرلمان المحلي في ولايتي براندنبورج وسكسونيا، شرقي ألمانيا.

ويحق لنحو 2.1 مليون مواطن في ولاية براندنبورج و3.3 ملايين مواطن في سكسونيا التصويت في هذه الانتخابات لاختيار برلمان محلي لكل ولاية لمدة خمسة أعوام قادمة.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 00ر18 (بالتوقيت المحلي).

وبحسب آخر استطلاعات للرأي، يتوقع أن يكون الوضع مثيرا في ولاية براندنبورج بصفة خاصة، حيث جاءت نسب متقاربة للغاية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالولاية وحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض.

وتتراوح نسب الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا بين 29 و31 بالمئة، وبذلك يكون قد تقدم على حزب البديل اليميني بقدر بسيط فحسب.

يشار إلى أن التحالف الحاكم في ولاية براندبورج حاليا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار، ولكن إذا أسفرت الانتخابات عن نسب مماثلة للاستطلاعات، لن يمتلك هذا التحالف أغلبية لمواصلة الحكم بالولاية، وينطبق الأمر ذاته على ولاية سكسونيا التي يتكون التحالف الحاكم بها من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث حصل الأخير على نسب ضئيلة للغاية في استطلاعات الرأي بهذه الولاية.