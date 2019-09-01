ريال مدريد يبحث عن العودة لطريق الانتصارات في مواجهة فياريال

أتلتيكو مدريد يواجه إيبار.. وفالنسيا يستضيف ريال مايوركا.. وإسبانيول يلتقي غرناطة..

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز «لا ليجا» بأربع مواجهات قوية، حيث يستضيف فالنسيا فريق ريال مايوركا في الخامسة عصرًا على ملعب ميستايا، فيما يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فياريال في التاسعة مساءً على ملعب لاسيراميكا، فيما يلتقي أتلتيكو مدريد مع فريق إيبار على ملعب واندا ميتروبوليتانو في السابعة مساءً، وفي التوقيت نفسه يواجه غرناطة مستضيفه إسبانيول على ملعب باور8.

ففي أهم مباريات اليوم، يسعى ريال مدريد، صاحب المركز الثامن برصيد 4 نقاط، إلى العودة لطربق الانتصارات بعد التعادل في الجولة الأخيرة أمام بلد الوليد، وذلك عندما يحل ضيفًا على فياريال صاحب المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

المواجهة لا تكون سهلة أبدًا سواء على ريال مدريد أو على فياريال الذي كثيرًا ما يصعب الأمور على الملكي حتى في أسوأ حالاته وأصعب مواسمه على الإطلاق.

ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد إلى التغلب على أزمة الإصابات التي تضرب الفريق، وكان أخر ضحاياها الإسباني إيسكو، صانع ألعاب الفريق.

وفي مباراة أخرى اليوم يستضيف أتلتيكو مدريد الذي حقق انتصارين فريق إيبار، مع جوهرته الجديدة البرتغالي اليافع جواو فيليكس القادم بنحو 120 مليون يورو.

وتخطى أتلتيكو فريقي خيتافي وليجانيس بنتيجة واحدة 1 - 0، برغم خسارة ثلاثة من أعمدته الفرنسيين لوكاس هرنانديز المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني، وأنطوان جريزمان إلى برشلونة، ورودريجو هرنانديز إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ورحل أيضا عن تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدافع الأوروجواياني المخضرم دييجو جودين منتقلا إلى إنتر الإيطالي، وخوان فران إلى ساو باولو البرازيلي، وقد يخسر أيضا جهود المتألق الأرجنتيني أنخل كوريا لميلان الإيطالي، لكنه اقترب من ضم رودريجو مورينو من فالنسيا قبل إغلاق باب الانتقالات في الثاني من سبتمبر.

وفي باقي مباريات اليوم يواجه فالنسيا صاحب المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة، فريق ريال مايوركا صاحب المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاطن فيما يلتقي إسبانيول، صاحب المركز قبل الأخير بنقطة واحدة، فريق غرناطة صاحب المركز السادس عشر بنفس الرصيد.