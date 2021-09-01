 توقعات بتعاف قياسي للاقتصاد التركي في الربع الثاني - بوابة الشروق
الأربعاء 1 سبتمبر 2021 9:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟


النتـائـج تصويت

توقعات بتعاف قياسي للاقتصاد التركي في الربع الثاني

د ب ا
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 9:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 9:37 ص

رجحت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن يكون الاقتصاد التركي قد شهد تعافيا قويا في الربع الثاني وأن تكون وتيرة هذا التعافي قياسية، وذلك بعد انكماشه من جراء التداعيات المرتبطة بجائحة كورونا.

ووفقا لمتوسط التوقعات الواردة في استطلاعات أجرتها بلومبرج، فإن البيانات التي ستعلن اليوم الأربعاء ستظهر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21% عن العام السابق و1% عن الربع الأول.

وكان وزير الخزانة والمالية لطفي ألوان صرح في يونيو بأن معدل النمو السنوي قد يتجاوز 20%، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ عام 1999.

ومن المتوقع أن يتفوق أداء الاقتصاد التركي، البالغ قيمته 729 مليار دولار، على معظم اقتصادات دول مجموعة العشرين، بعد انكماشه بنسبة 3ر10% قبل عام بضغط من تفشي جائحة كورونا.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك