توقعات بتعاف قياسي للاقتصاد التركي في الربع الثاني

رجحت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن يكون الاقتصاد التركي قد شهد تعافيا قويا في الربع الثاني وأن تكون وتيرة هذا التعافي قياسية، وذلك بعد انكماشه من جراء التداعيات المرتبطة بجائحة كورونا.

ووفقا لمتوسط التوقعات الواردة في استطلاعات أجرتها بلومبرج، فإن البيانات التي ستعلن اليوم الأربعاء ستظهر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21% عن العام السابق و1% عن الربع الأول.

وكان وزير الخزانة والمالية لطفي ألوان صرح في يونيو بأن معدل النمو السنوي قد يتجاوز 20%، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ عام 1999.

ومن المتوقع أن يتفوق أداء الاقتصاد التركي، البالغ قيمته 729 مليار دولار، على معظم اقتصادات دول مجموعة العشرين، بعد انكماشه بنسبة 3ر10% قبل عام بضغط من تفشي جائحة كورونا.