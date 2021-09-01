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وكالة أمريكية: قوات تيجراي نهبت مستودعات الإغاثة في أمهرة الإثيوبية

مستودعات الإغاثة
مستودعات الإغاثة
رويترز
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 6:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 6:36 ص

قال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإثيوبيا إن قوات منطقة تيغراي الإثيوبية نهبت في الأسابيع الأخيرة مستودعات خاصة بالوكالة بمنطقة أمهرة الإثيوبية.

وقال شون جونز مدير بعثة الوكالة في مقابلة تلفزيونية مع شبكة (إي.بي.سي): "لدينا دليل على أن العديد من مستودعاتنا نُهبت وأُفرغت تماما في المنطقتين، لاسيما في أمهرة، حيث دخل جنود الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وأضاف "أعتقد أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي انتهازية جدا".

ولم يرد ممثلون من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ومكتب رئيس الوزراء أبي أحمد على الفور على طلبات للتعليق.

وتقدر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن ما يصل إلى 900 ألف شخص في تيجراي يعانون بالفعل أوضاع المجاعة بينما هناك خمسة ملايين آخرين في حاجة ماسة لمساعدات إنسانية.

وأوضح مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأسبوع الماضي أن هذه أول مرة خلال الحرب المستعرة منذ تسعة أشهر ينفد الطعام من موظفي الإغاثة الذين يوزعونه على ملايين الجوعى، موجها اللوم للحكومة التي تقيد تنقلهم.

واندلعت الحرب في منطقة تيجراي الجبلية في نوفمبر الماضي بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر على المنطقة. وأدى الصراع إلى مقتل الألوف وتسبب في أزمة إنسانية.

وبعد استعادتها السيطرة على معظم منطقة تيغراي أواخر يونيو وأوائل يوليو دخلت قوات تيجراي منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين فشردت مئات ألوف آخرين من بيوتهم.

وطالما تبادلت قوات تيغراي والحكومة الاتحادية الاتهامات بتعطيل تدفق مواد الإغاثة.

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