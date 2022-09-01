 مسؤول روسي: محطة زابوريجيا النووية تحولت إلى حالة الطوارئ - بوابة الشروق
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مسؤول روسي: محطة زابوريجيا النووية تحولت إلى حالة الطوارئ

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 9:54 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 9:54 م

أكد رئيس الإدارة العسكرية المدنية في مدينة إنيرجودار بمقاطعة زابوريجيا، ألكسندر فولجا، أن قوات كييف تواصل قصف المدينة وهناك ضربات على محطة طاقة حرارية قريبة من المحطة النووية.

وقال فولجا -في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم - إن الضربات على المدينة مستمرة، موضحا أن القصف يستهدف بشكل رئيسي المرافق العامة في المدينة.

وأضاف أن محطة الطاقة النووية تحولت إلى حالة الطوارئ نتيجة لانخفاض إنتاج الطاقة، المفاعل الخامس خرج الآن من إمدادات الطاقة، وإعادة الهيكلة جارية، والمفاعل السادس يعمل بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن قذائف أصابت محطة الطاقة الحرارية، التي تقع على مقربة كبيرة من محطة زابوروجيه النووية وهي جزء منها.

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