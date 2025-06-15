مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية: وجهة الوصول للحجاج ستكون مطار غازي عنتاب بدلا عن مطار دمشق للرحلات المجدولة في تاريخ 16 و17 من الشهر الجاري

أعلنت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية عن تغيير وجهة الحجاج السوريين العائدين من الأراضي المقدسة يومي 16 و17 يونيو الجاري بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران، من العاصمة دمشق إلى غازي عنتاب التركية.

ووفقا لبيان أصدرته المديرية على منصة "إكس"، الأحد، تم تغيير مسارات عودة الحجاج السوريين نظرا للمستجدات الراهنة في المنطقة.

وذكرت المديرية أنه "بعد التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، تقرر تعديل وجهة وصول الحجاج السوريين المسافرين على متن الخطوط الجوية التركية".

وأضافت: "بموجب هذا التعديل ستكون وجهة الوصول مطار غازي عنتاب بدلا عن مطار دمشق، وذلك بالنسبة للرحلات المجدولة في تاريخ 16 و17 من الشهر الجاري".

وأوضحت أنه سيتم نقل الحجاج الذين سيصلون إلى غازي عنتاب إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى الأحد 14 قتيلا ونحو 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.