قال مسئول إسرائيلي، الأحد، إنه لا توجد ضغوط جدية على تل أبيب لوقف الهجمات الإسرائيلية على إيران.

المسئول الذي رفض الكشف عن هويته تحدث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية تحقيق سلام بين إسرائيل وإيران قريبا.

وذكر المسئول أنه توجد استعدادات للوساطة خلف الكواليس، لكن تل أبيب "لا تتعرض لضغوط جدية للتوقف، ولا يوجد عرض ملموس".

والأحد، قال ترامب على منصة "تروث سوشيال" إن السلام سيحل بين إسرائيل وإيران قريبا، وإن هناك نقاشات واجتماعات كثيرة تُعقد الآن.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى الأحد 14 قتيلا ونحو 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.