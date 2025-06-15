سفيرة الاتحاد الأوروبي لـ الشروق: موقفنا ثابت مع مصر بشأن ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنجلينا إيخهورست بالجهود التي تبذلها مصر منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي موقفه ثابت مع القاهرة بشأن ضرورة التوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت إيخهورست، في تصريحات لـ"الشروق" على هامش زيارتها لمحافظة الفيوم: مصر منذ بداية الأزمة تعمل مع كل الأطراف كل يوم من أجل محاولة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت إيخهورست إلى أن الاتحاد الأوروبي كان من أول المرحبين بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

وشددت إيخهورست على أن الاتحاد الأوروبي يطالب كل يوم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة: موقفنا ثابت في هذا الشأن مع مصر والسعودية والعديد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وأكدت على موقف الاتحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة والمتمثل في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتطبيق الحل السياسي وإيصال المساعدات وإيجاد حل سياسي.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يدعم الأمم المتحدة بشأن وجود خطة بإشرافها لتوزيع المساعدات، مشيرة إلى نقص الطعام في غزة و استهداف إسرائيل لطالبي المساعدات.

وتابعت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن ما يحدث في غزة يعد "مأساة".

وأعربت إيخهورست عن الأمل في أن يسفر المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي من المقرر عقدة في نيويورك عن خطوات إيجابية بشأن حل الدولتين.