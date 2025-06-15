أثار التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل خلال اليومين الماضيين، مخاوف الكثير من الدول المجاورة، بشأن الانزلاق في هذه الحرب، ما دفع بعض هذه الدول إلى إغلاق مجالها الجوي، مثل العراق الذي أعلن عن إغلاق مجاله الجوي أمس، والأردن التي أعلنت ذلك ثم أعادت فتح مجالها الجوي بشكل جزئي خلال الساعات القليلة الماضية وفقًا لصفحة هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني على موقع فيس بوك.

فماذا يعني "المجال الجوي" لأي دولة؟، وكيف يمكنها إغلاقه؟ وهل يضمن هذا بالفعل عدم تورط هذه الدولة في أي تصعيد عسكري يحدث بين دول مجاورة لها؟، يجيب التقرير التالي على هذه الأسئلة.

ما هو "المجال الجوي" للدولة؟

وفقًا لموقع "BudgitAir"، يُعرف المجال الجوي للدولة بأنه الفضاء الجوي الواقع فوق أراضيها البرية والبحرية، وفي نطاق حدودها الجغرافية.

بموجب القانون الدولي، فإن للدولة كامل السيادة على مجالها الجوي، أي أنه يحق لها حظر الرحلات الجوية الدولية داخل أراضيها، وتطبيق الضوابط والقيود على هذه الرحلات، كما تلتزم الدولة في المقابل بتوفير خدمات الملاحة الجوية للطائرات داخل مجالها الجوي، بالإضافة إلى الامتناع عن استخدام الأسلحة ضد الطائرات المدنية.

ماذا يعني إغلاق الدولة لمجالها الجوي؟

إغلاق المجال الجوي للدولة يعني حظر حركة الطيران من وإلى المجال الجوي لهذه الدولة، بشكل مؤقت، نظرًا لظروف طبيعية مثل حرائق الغابات والثورات البركانية، أو لظروف استثنائية مثل الحروب والصراعات الجيوسياسية بين دول مجاورة.

يمكن أيضًا إغلاق المجال الجوي بشكل دائم لمنع الطائرات من التحليق فوق المناطق الأثرية للدولة، مثل المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية، والبيت الأبيض، ومبنى الكابيتول الأمريكي في الولايات المتحدة، وقصر باكنغهام في المملكة المتحدة، وقصر تاج محل في الهند.

ما هي التدابير التي تتخذها الدولة بعد إغلاق مجالها الجوي؟

يتم إرسال تعليمات لمراقبي المرور الجوي لمنع الطائرات من دخول المجال الجوي المغلق للدولة، باستخدام رادار تحديد المواقع والتعقب، والطائرات الحربية للتعقب أو إنزال أي طائرة تخترق المجال الجوي بدون إذن.

ما الإجراء الذي تتخذه الدولة مع الطائرات التي تخترق مجالها الجوي الذي أغلقته؟

يختلف رد فعل الدولة باختلاف نوع الطائرة، فإذا كانت مدنية تصدر لها أمر إنزال دون الشروع في إسقاطها حفاظًا على الأرواح البشرية بداخلها.

أما إذا اخترقت الطائرات العسكرية مجالًا جويًا مغلقًا لدولة ما، فإنه يحق لهذه الدولة إسقاط هذه الطائرة بعد إثبات اختراقها لمجالها الجوي.