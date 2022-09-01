عقب اختيار الفنان محمد حماقي لإحياء حفل ختام مهرجان العلمين "أرينا" يوم الجمعة القادم 2 سبتمبر وضع القائمون على الحفل خطة طوارئ وترقب لاستيعاب التوافد الضخم من الجمهور حيث يتوقع له أن يكون الحفل الأكثر عددا منذ إطلاق في فعاليات المهرجان من بداية موسم صيف 2022.



يعد الحفل هو الأول لحماقي في العلمين الجديدة والذي يتيح لكل فئات الجمهور من الحضور على عكس حفلاته الخاصة التي أقامها بالساحل الشمالي هذا الصيف والتي كانت تكلفة تذاكرها مرتفعة نظرا لاقتصار الحضور على عدد محدد حسب القدرة الاستيعابية لكل مكان.

ومن المقرر أن يقدم حماقي وصلة غنائية مميزة بأغاني" زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي"، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "أدرنالين " التي تصدرت تريند المركز الأول على مدى 12 يومًا منذ إطلاقها " على يوتيوب وتحقيقها لقرابة 25 مليون مشاهدة حتى الآن وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي وتوزيع تميم.

وأحيا حماقي مؤخرا عدد من الحفلات الغنائية الضخمة بعدد من الشواطئ في الساحل الشمالي والمنصورة الجديدة لصيف 2022 بالإضافة إلى حفلاته بدول الخليج العربي والتي حققت جماهيرية غير مسبوقة ليفرض سيطرته بقوة على قلوب عشاقه في مختلف الدول العربية.

وتتطرق حماقي بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف 2021 الماضي إلى منصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا.

ويعد حماقي أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال في بث مباشر "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال 300 ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.