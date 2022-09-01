مسؤول أوكراني يتهم روسيا بقصف محيط محطة زابوروجيا النووية

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اتهم رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوروجيا، أوليكساندر ستاروخ، القوات الروسية بقصف الطريق المتفق عليه مسبقا لسير بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريزجيا النووية.

وكتب ستاروخ عبر قناة تليجرام، إن "الروس يقصفون الطريق المتفق عليه مسبقا لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيا، ولا يمكن لفريق الأمم المتحدة مواصلة التحرك لأسباب أمنية"، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأشار ستاروخ إلى أن أوكرانيا تواصل بذل الجهود لتنظيم الوصول الآمن للبعثة الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية، وكتب قائلا: "نطالب الاتحاد الروسي بوقف الاستفزازات وإتاحة الوصول دون عوائق إلى المنشأة النووية الأوكرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصلت إلى زابوريزهزهيا لزيارة محطة الطاقة النووية.