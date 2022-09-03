عون: تمديد عمل قوات يونيفيل يحفظ الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية

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رحب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) سنة إضافية.

وقال عون، حسب بيان صادر عن الرئاسة اليوم، إن "هذه الخطوة تؤكد تصميم المجتمع الدولي على المحافظة على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية".

وأشار إلى أن "التنسيق قائم بين الجيش اللبناني و(يونيفيل) لما فيه حسن تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما وقف الأعمال العدائية التي ترتكبها إسرائيل في البر والبحر والجو".

وجدد عون "شكره للدول المشاركة في يونيفيل لاستمرارها في القيام بمهمة حفظ السلام على طول الحدود"، مشدداً على "التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية".

وكان مجلس الأمن الدولي مدّد أمس الأربعاء ولاية "يونيفيل" لسنة أخرى بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.