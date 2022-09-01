 مروان عطية: لم أتوقع انضمامي للمنتخب.. وموافقة الاتحاد شرط رحيلي للزمالك - بوابة الشروق
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مروان عطية: لم أتوقع انضمامي للمنتخب.. وموافقة الاتحاد شرط رحيلي للزمالك

إبراهيم سعيد
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 12:20 ص | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 12:30 ص

تحدث مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، عن انضمامه لقائمة منتخب مصر التي أعلنها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة الأربعاء، استعدادا لمعسكر سبتمبر والمقرر إقامته في الإسكندرية.

وقال عطية، في تصريحات تلفزيونية: "شرف لأي لاعب الانضمام لمنتخب مصر، وأي لاعب ينضم يكون عليه حمل كبير، وإن شاء الله أكون على قدر ثقة الجهاز الفني".

وأضاف: "لم أكن أتوقع انضمامي للمنتخب، ولكن أسعى وأجتهد وربنا وفقني".

وواصل: "أي لاعب في مصر أو الوطن العربي يتمنى اللعب في الأهلي أو الزمالك، وأنا في ناد كبير أيضًا".

وعن مفاوضات الزمالك، أوضح قائلا: "مجرد أحاديث ولكني لن أفعل شيء بدون موافقة النادي، الإدارة صاحبة القرار ومصلحة النادي من مصلحتي".


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